Медицина

09:28 14.07.2021

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca изучают возможность изменения вакцин против COVID-19

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Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca изучают возможность изменения вакцин против COVID-19

Компании Johnson & Johnson (J&J) и AstraZeneca исследуют, можно ли модифицировать их вакцины против COVID-19, чтобы устранить риск образования тромбов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Оксфордский университет вместе с независимыми учеными проводят исследования, чтобы выяснить, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск редких, но серьезных случаев образования тромбов, связанных с прививками.

По данным источников издания, есть надежда, что причина образования тромбов может быть выявлена, и AstraZeneca сможет изменить свою вакцину к следующему году.

"AstraZeneca активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять эти чрезвычайно редкие явления свертывания крови, включая информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения", - сказал представитель компании.

В свою очередь компания Johnson & Johnson заявила: "Мы решительно поддерживаем осведомленность о признаках и симптомах этого очень редкого явления, чтобы обеспечить правильную диагностику, надлежащее лечение и оперативную отчетность медицинских работников. Мы также поддерживаем продолжение исследований и анализа, работая с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения".

Между тем, издание отмечает, что изменение вакцины может привести к необходимости повторного одобрения со стороны регулирующих органов и изменению прав собственности.

Использование вакцины J&J было временно приостановлено в США после того, как был обнаружен риск образования тромбов. В марте во многих странах Европы и мира приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся.

Теги: #jj #изменения #вакцина #astrazeneca
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