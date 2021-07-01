Медицина

19:36 01.07.2021

Фармрынок Украины к концу I полугодия вернулся к доковидной структуре потребления из-за снижения заболеваемости COVID-19 - Darnitsa Group

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Фармрынок Украины к концу I полугодия вернулся к доковидной структуре потребления из-за снижения заболеваемости COVID-19 - Darnitsa Group

Украинский фармацевтический рынок к концу первого полугодия фактически вернулся к доковидной структуре потребления из-за снижения заболеваемости COVID-19, считает советник по вопросам развития бизнеса Darnitsa Group Андрей Миронюк.

"COVID-19 остается одним из основных факторов, влияющих на ситуацию в рынке. Из-за высокой базы для сравнения и смещения начала сезона заболеваемости ОРВИ в первом квартале отмечалось сокращение продаж лекарственных средств в упаковках. В структуре потребления доминировали пандемические тренды: продолжали расти продажи антитромботических препаратов и антибиотиков", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, по словам Миронюка, уже в апреле-мае из-за замедления темпов заболеваемости влияние пандемического фактора ослабло и характер рынка начал восстанавливаться. "В конце полугодия он вернулся к привычной структуры потребления, какой она была в 2019 году", - сказал он.

Миронюк прогнозирует, что, по предварительным данным, по итогам шести месяцев 2021 года ожидается прирост продаж на 22%, а объем розничного рынка составит 52,5 млрд грн.

По оценке эксперта, драйверами второго полугодия будут вероятные следующие волны пандемии COVID-19 и восстановление доходов населения. При этом негативное влияние на рынок может оказать ограничение доступа пациентов к "нековидной" медицинской помощи из-за возможного перепрофилирования медучреждений для лечения пациентов с COVID-19.

Теги: #фармрынок #потребление
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