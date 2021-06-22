Медицина

09:24 22.06.2021

В Индии обнаружили новый вариант штамма коронавируса

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В Индии обнаружили новый вариант штамма коронавируса

В индийском штате Махараштра обнаружили новый вариант штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс", сообщает The Hindustan Times.

В общей сложности 20 случаев нового варианта штамма delta+ (B.1.617.2.1) было обнаружено в четырех районах штата Махараштра - Синдхудурге, Ратнагири, Палгаре и Джалгаоне. Они были отправлены на секвенирование генома, чтобы понять, является ли новый вариант доминирующим или рассеянным, заявили представители правительства штата.

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе, хотя и подтвердил получение отчета о секвенировании генома от CSIR-IGIB (Институт геномики и интегративной биологии), отказался обсуждать этот вопрос до понедельника.

"CSIR-IGIB подготовил отчет, основанный на образцах, собранных у коронавирусных пациентов из всех районов штата. Содержание доклада будет обсуждаться на заседании, которое состоится в понедельник, и будут сделаны выводы", - сказал он.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью.

Теги: #коронавирус #индия
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