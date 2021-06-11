В Корсунь-Шевченковской больнице на Черкащине открыли приемное отделение

В Корсунь-Шевченковской многопрофильной больнице (Черкасская обл.) запустили в работу приемное диагностическое отделение неотложной помощи, обновленное по президентской программе "Большое строительство".

Как сообщается на сайте Черкасской ОГА, в обновленном приемном отделении в ходе реконструкции были оборудованы кабинеты ультразвуковой диагностики, томографии, эндоскопии. Также здесь устроены современная лаборатория, реанимационный блок интенсивной терапии для тяжелых пациентов, палаты для временного пребывания больных.

"Это пример того, какими действительно должны быть медицинские услуги в наших лечебных учреждениях для пациентов и отношения к специалистам, которые здесь работают", - отметил глава Черкасской ОГА Александр Скичко, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что на реконструкцию и оснащение отделения оборудованием было потрачено 5,7 млн грн. Уже в ближайшее время в медучреждении заработает кабинет томографии.

Корсунь-Шевченковская многопрофильная больница ежегодно обслуживает около 6 тыс. стационарных пациентов из Корсуня и близлежащих сел. В обновленном отделении с современным оборудованием им смогут оказывать качественную медицинскую помощь европейского уровня.

Всего в рамках "Большого строительства" в области планируется обновить восемь приемных отделений в больницах. Это уже пятое приемное отделение.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по всей Украине в 2021 году будет реконструировано и оснащено современным диагностическим оборудованием 177 приемных отделений.