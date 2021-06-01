Медицина

11:31 01.06.2021

В Китае сообщили о первом в мире заражении человека штаммом птичьего гриппа H10N3

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В Китае сообщили о первом в мире заражении человека штаммом птичьего гриппа H10N3

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, сообщают во вторник китайские СМИ.

Вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.

В китайских службах здравоохранения во вторник отметили, что "риск широкомасштабного распространения (этого вируса - ИФ) очень мал". Состояние госпитализированного мужчины оценивается в настоящее время как стабильное.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что это первый случая заражения человека птичьим гриппом H10N3 в мире.

Последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.

Теги: #птичий_грипп #китай
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