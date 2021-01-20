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18:42 20.01.2021

Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в Гостомеле под Киевом и ввела карантин

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Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в Гостомеле под Киевом и ввела карантин

Вирус птичьего гриппа был обнаружен и лабораторно подтвержден в частном домохозяйстве коттеджного городка "Канадский поселок" в поселке Гостомель Киевской области 18 января, сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

"В буферную зону (защиты) вокруг эпизоотического очага попала территория радиусом 3 км, в которую включены коттеджный городок "Канадский поселок" и часть территории поселка Гостомель (местность Мостыще) Киевской области", --уточнило ведомство.

Оно добавило, что в зону наблюдения (надзора) попала территория радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области: с.Мощун, с.Горенка, пос.Гостомель, пгт Коцюбинское, г.Ирпень и г.Буча.

С 19 января на этой территории введен карантин по гриппу птицы, применены зонирование и введены ограничения, отмечается в сообщении.

Главуправление Госпродпотребслужбы информирует, что в Киевской области предпринимаются меры по локализации и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории согласно утвержденному местными органами власти плану.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Гриппом болеет птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%.

Теги: #птичий_грипп #госпродпотребслужба
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