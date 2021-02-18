Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в поселке под Киевом и ввела карантин

Вирус птичьего гриппа был обнаружен и лабораторно подтвержден в частном домохозяйстве в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области 16 февраля, сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

"В буферную зону (защиты) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 3 км, в которую включены населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово", - уточнило ведомство.

Оно добавило, что в зону наблюдения (надзора) попала территория радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области: с. Пороскотень, с. Новая Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичи, пгт Бородянка, пгт Немешаево, пгт Бабинцы, с. Буда, с. Микулича, с. Здвижевка, с. Диброва, с. Козинцы, с. Дружеская Бучанского (Бородянского) района, с. Красная Горка, с. Плахтянка Бучанского (Макаровского) района, с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинского), часть территории пгт Ворзель ограниченная ул.Белостоцких и ул.Пушкина Бучанского района Киевской области.

Ведомство уточнило, что в зону наблюдения (надзора) также попало предприятие по содержанию и убою птицы ООО "Производственно-торговая компания "Ранко" (с. Бабинцы).

С 17 февраля на этой территории введен карантин по гриппу птицы, применены зонирование и введены ограничения, отмечается в сообщении.

Главуправление Госпродпотребслужбы информирует, что в Киевской области предпринимаются меры по локализации и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории согласно утвержденному местными органами власти плану.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Гриппом болеет птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%.