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17:51 02.03.2021

Госпродпотребслужба выявила птичий грипп в парке "Нижнеднепровский"

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Госпродпотребслужба выявила птичий грипп в парке "Нижнеднепровский"

Вирус птичьего гриппа выявлен и лабораторно подтвержден на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" (Херсонская обл.), сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во вторник.

Вирус птичьего гриппа был выявлен при исследовании трупов 20 лебедей, обнаруженных 28 февраля в парке "Нижнеднепровский" в районе рек Конка и Гнилуши.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая уточнила, что специалисты ведомства принимают меры для минимизации рисков распространения болезни.

Она отметила, что 1 марта силами представителей Национального природного парка "Нижнеднепровский", Алешковского управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области, ГСЧС и органов местного самоуправления были начаты поиски других трупов птиц в акватории рек Днепра, Конки, Гнилуши.

Магалецкая напомнила, что птичий грипп активно распространяется по миру через диких перелетных птиц, потому всем хозяевам домашней птицы рекомендовано организовать ее безвыгульное содержание.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Гриппом болеет птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%.

Теги: #птичий_грипп #госпродпотребслужба
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