Медицина

12:00 28.05.2021

Клиника "Обериг" за год провела 15 трансплантаций печени от родственного донора

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Клиника "Обериг" за год провела 15 трансплантаций печени от родственного донора

Частная клиника "Обериг" (Киев) за год провела 15 трансплантаций печени от родственного донора, сообщил совладелец "Оберига" и группы компаний "Молочный альянс" Александр Деркач.

"За год с момента ввода в действие второй очереди клиники "Обериг" (в июне 2020 года - ИФ), наши врачи сделали 15 операций по пересадке печени от родственного донора", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

При этом Деркач отметил, что предусмотренные госбюджетом 800 тыс. грн за такую операцию "даже не покрывают прямые расходы".

"У нас есть госпрограмма по трансплантации. Когда за пациента платит бюджет. Нам за такую операцию предлагают 800 тыс. грн, которые в большинстве случаев даже не покрывают прямые расходы. За такую же точно операцию, выполненную за рубежом (например, в той же Беларуси) из нашего бюджета платят от $130 тыс.", - написал Деркач.

Медцентр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в области здравоохранения Украины, начал работу в 2008 году.

Бенефициарами ООО "Капитал" являются Деркач и гендиректор клиники "Обериг" (Киев) Виктор Рыбчук.

ООО "Капитал" зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности – специализированная медицинская практика.

Медицинский центр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в области здравоохранения Украины, начал работу в 2008 году.

В конце 2017 года ООО "Капитал" в рамках бизнес-социального партнерства и по итогам выигранного конкурса начало строительство второй очереди клиники "Обериг" на территории Киевской городской клинической больницы №14 по ул.Зоологической.

Теги: #трансплантация #обериг
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