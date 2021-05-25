Медицина

15:22 25.05.2021

Ляшко планирует сформировать коллегию Минздрава, оставить закупки за МЗУ

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Ляшко планирует сформировать коллегию Минздрава, оставить закупки за МЗУ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен сформировать коллегию министерства и оставить государственные закупки за госпредпрятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

"Коллегия Минздрава будет состоять из большого количества людей. Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно к работе будут привлечены представители и министерства, и ГП "МЗУ", и Центра общественного здоровья (ЦОЗ) и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), и Академии медицинских наук Украины, и ведущие специалисты. Кроме того, хочу, чтобы в коллегию вошло несколько семейных врачей, работающих непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи", - сказал он в интервью изданию LB.ua в понедельник.

Кроме того, по словам Ляшко, в ближайшее время будет заслушан аудит Минздрава.

"Этот аудит был проведен с боем. Мы начали его в апреле, и теперь знаем все пробелы системы здравоохранения в год. Мы проверили все проблемные вопросы в Программе медицинских гарантий, в организации управления в системе здравоохранения, в системе противоэпидемической защиты, в системе закупок", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что МЗУ должно стать центральной закупочной организацией.

Он также сообщил, что обратится в Кабмин для объявления конкурс на главу НСЗУ.

Теги: #ляшко #минздрав #мзу
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