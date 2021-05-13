Минздрав и ЮНИСЕФ проведут обучение для врачей "первички" по лечению пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ проведут обучение для врачей "первички" по лечению пациентов с COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав совместно с ЮНИСЕФ проведут обучение врачей "первички". Тренинги будут проводить с фокусом на клиническое ведение пациентов с COVID-19. Под проект специально отберут региональных координаторов и тренеров. Во время первого этапа, на протяжении трех месяцев, планируется охватить около 75% врачей коммунальных медучреждений "первички". Во время второго этапа с четвертого по восьмой месяц реализации проекта планируется проведение онлайн-тренингов. Оба этапа предусматривают тестирование", - сказала она.

По словам замминистра, тренинги будут проводить по следующим темам: предотвращение распространения COVID-19; ведение пациентов с COVID-19 в соответствии с мировыми стандартами и с фокусом на амбулаторное лечение; правила первичного консультирования и показания к госпитализации; особенности инфекционного контроля на "первичке"; профилактика профессионального выгорания, специфика ведения пациентов с сопутствующими заболеваниями.

"Проект стал возможным благодаря подписанному с ЮНИСЕФ договору международной технической помощи за средства (около 40 млн грн), предоставленные Всемирным банком в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", - добавила Шаталова.