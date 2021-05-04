Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Украину пытаются втянуть кампанию по дискредитации вакцин против Covid-19, а главным автором распространяемой для этого дезинформации является РФ, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив при этом, что отказ от закупок российской вакцины является его принципиальной позицией.

"Нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная "Спутника" в Украине не будет", - написал Степанов в Facebook во вторник.

Министр отметил, что для него не стал неожиданностью обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS), в котором говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. В частности, с начала года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации, сообщил он.

В связи с этим руководитель украинского ведомства призвал украинцев "быть умнее" и соблюдать информационную гигиену. "Те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" - сознательно или по глупости подыгрывают России", - написал Степанов.