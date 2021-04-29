Фармкомпания "Дарница" изучает перспективы выхода на азиатские рынки
Фармацевтическая компания "Дарница" изучает перспективы выхода на азиатские рынки, может представить на них конкурентную продукцию.
"Мы смотрим на азиатский рынок, на Южную Азию. Это достаточно большие рынки, там мы сталкиваемся с мощной индийской и китайской формой, за которой стоит государственный протекционизм. Но у нас есть продукция, с которой мы можем конкурировать", - цитирует пресс-служба компании главу совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.
Он сообщил, что в 2020 году компания вывела на рынок 10 новых продуктов, которые представляет, в том числе, на международных рынках.
Шимкив также подчеркнул, что "Дарница" поддерживает инициативу ведущих украинских фармкомпаний относительно "продвижения идеи внесения в Соглашение с ЕС вопроса относительно взаимного признания GMP-сертификатов фармзаводов".
"Это бы дало возможность значительно ускорить экспорт украинкой фармпродукции в европейские страны. Украинское фармпроизводство отвечает всем европейским стандартам, требования, которые прописаны для украинских компаний, полностью отвечают европейским", - сказал он.
Шимкив отметил, что украинские фармкомпании в 2020 году в период локдауна смогли сохранить и увеличить свое присутствие на европейских рынках.
Комментируя возможность запуска вакцинного производства в Украине, Шимкив отметил, что "Дарница" "изучала в 2018-2019 годах вопрос инвестиций в бизнес вакцин".
"Бизнес вакцин отличается от бизнеса лекарств. Во всех развитых странах производство вакцин - это производство, где, в первую очередь, наибольшим покупателем является государство", - сказал он.
Комментируя возможность запуска производства вакцин от COVID-19, Шимкив отметил, что "украинская фарма может построить завод, инвестировать в него примерно $10-15 млн, это займет примерно 2-2,5 года, но с небольшими объемами придется конкурировать с мировыми компаниями, которые уже выпускают вакцины".
"В конце года мы будем иметь на мировом рынке около 50 вакцин от COVID-19, которые уже пройдут все стадии клинических испытаний. Поэтому стоит вопрос, как встроиться в этот процесс», - сказал он, подчеркнув, что процесс переговоров с западными и восточными компаниями продолжается.
Фармацевтическая компания "Дарница" – лидер фармрынка Украины в натуральном выражении. Компания основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.