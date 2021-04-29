Медицина

19:18 29.04.2021

Фармкомпания "Дарница" изучает перспективы выхода на азиатские рынки

2 мин читать
Фармкомпания "Дарница" изучает перспективы выхода на азиатские рынки

Фармацевтическая компания "Дарница" изучает перспективы выхода на азиатские рынки, может представить на них конкурентную продукцию.

"Мы смотрим на азиатский рынок, на Южную Азию. Это достаточно большие рынки, там мы сталкиваемся с мощной индийской и китайской формой, за которой стоит государственный протекционизм. Но у нас есть продукция, с которой мы можем конкурировать", - цитирует пресс-служба компании главу совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.

Он сообщил, что в 2020 году компания вывела на рынок 10 новых продуктов, которые представляет, в том числе, на международных рынках.

Шимкив также подчеркнул, что "Дарница" поддерживает инициативу ведущих украинских фармкомпаний относительно "продвижения идеи внесения в Соглашение с ЕС вопроса относительно взаимного признания GMP-сертификатов фармзаводов".

"Это бы дало возможность значительно ускорить экспорт украинкой фармпродукции в европейские страны. Украинское фармпроизводство отвечает всем европейским стандартам, требования, которые прописаны для украинских компаний, полностью отвечают европейским", - сказал он.

Шимкив отметил, что украинские фармкомпании в 2020 году в период локдауна смогли сохранить и увеличить свое присутствие на европейских рынках.

Комментируя возможность запуска вакцинного производства в Украине, Шимкив отметил, что "Дарница" "изучала в 2018-2019 годах вопрос инвестиций в бизнес вакцин".

"Бизнес вакцин отличается от бизнеса лекарств. Во всех развитых странах производство вакцин - это производство, где, в первую очередь, наибольшим покупателем является государство", - сказал он.

Комментируя возможность запуска производства вакцин от COVID-19, Шимкив отметил, что "украинская фарма может построить завод, инвестировать в него примерно $10-15 млн, это займет примерно 2-2,5 года, но с небольшими объемами придется конкурировать с мировыми компаниями, которые уже выпускают вакцины".

"В конце года мы будем иметь на мировом рынке около 50 вакцин от COVID-19, которые уже пройдут все стадии клинических испытаний. Поэтому стоит вопрос, как встроиться в этот процесс», - сказал он, подчеркнув, что процесс переговоров с западными и восточными компаниями продолжается.

Фармацевтическая компания "Дарница" – лидер фармрынка Украины в натуральном выражении. Компания основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

Теги: #планы #фармкомпания #рынки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 29.04.2021
В Нью-Йорке планируют с июля полностью снять антиковидные ограничения

В Нью-Йорке планируют с июля полностью снять антиковидные ограничения

18:56 28.04.2021
Стоимость бренда фармкомпании "Дарница" в 2021г оценивается в $187,23 млн

Стоимость бренда фармкомпании "Дарница" в 2021г оценивается в $187,23 млн

17:50 27.04.2021
Стоимость бренда фармкомпании "Фармак" в 2021г оценивается в $94,09 млн

Стоимость бренда фармкомпании "Фармак" в 2021г оценивается в $94,09 млн

19:06 26.04.2021
Apple планирует инвестировать $430 млрд в экономику США в течение пяти лет

Apple планирует инвестировать $430 млрд в экономику США в течение пяти лет

16:45 26.04.2021
В Чернобыльской зоне планируется построить современный КПП, музей и места отдыха - замглавы ОП

В Чернобыльской зоне планируется построить современный КПП, музей и места отдыха - замглавы ОП

17:15 23.04.2021
"Фармак" планирует расширять направление R&D и наращивать экспортный потенциал – исполнительный директор

"Фармак" планирует расширять направление R&D и наращивать экспортный потенциал – исполнительный директор

18:02 17.04.2021
Макрон планирует провести разговор с Путиным - Елисейский дворец

Макрон планирует провести разговор с Путиным - Елисейский дворец

21:48 14.04.2021
В НАТО решили вместе с США сокращать военное присутствие в Афганистане – СМИ

В НАТО решили вместе с США сокращать военное присутствие в Афганистане – СМИ

19:24 14.04.2021
Пашинян сообщил, что уйдет в отставку с поста премьера Армении в последней декаде апреля

Пашинян сообщил, что уйдет в отставку с поста премьера Армении в последней декаде апреля

12:59 14.04.2021
Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия - СМИ

Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту

МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию – замминистра здравоохранения

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca-SKBio для экстренного применения

ПОСЛЕДНЕЕ

Индийский штамм коронавируса менее опасен, чем британский, считают украинские ученые

Кабмин утвердил концепцию развития медпомощи орфанным больным

Минздрав планирует привлечь около 3400 врачей для работы в отделениях экстренной медпомощи опорных больниц

Сервис Doc.ua сменил СЕО

Госэкоинспекция аннулировала лицензии 5 предприятиям в сфере медотходов

Производители инновационных лекарств ждут внедрения практики ДУД – замминистра Шаталова

Украина начнет внедрение механизма ДУД в предусматривающих финансовые скидки договорах – замминистра Шаталова

Фармкомпания "Фармак" в 2020 году увеличила капинвестиции почти на 80% - до 1,3 млрд грн

Депутаты собрали 150 подписей за отставку Степанова – нардеп Стефанишина

Медсеть "Добробут" начинает региональную экспансию – Мазепа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА