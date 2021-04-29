Медицина

10:57 29.04.2021

Минздрав планирует привлечь около 3400 врачей для работы в отделениях экстренной медпомощи опорных больниц

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Минздрав планирует привлечь около 3400 врачей для работы в отделениях экстренной медпомощи опорных больниц

Министерство здравоохранения планирует привлечь около 3400 врачей и более 4000 человек среднего медперсонала для работы в отделениях экстренной (неотложной) медпомощи опорных больниц, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Для работы в таких отделениях в опорных учреждениях здравоохранения будут привлечены около 3400 врачей и более 4000 человек среднего медперсонала, которые должны пройти дополнительную подготовку с целью обеспечения качественной медицинской помощи для пациентов", - сказала она в ходе онлайн-форума "Программа медицинских гарантий: первый год работы", прошедшего в Киеве в среду.

По словам Микичак, в настоящее время в Украине существует 212 таких отделений.

При этом замминистра подчеркнула, что отделения экстренной (неотложной) медпомощи в многопрофильных больницах будут двух уровней в зависимости от мощностей и уровня самой многопрофильной больницы интенсивного лечения. Так, отделения первого уровня (базовые) будут в около 2/3 больниц, второго (высшего) уровня – почти в трети больниц.

"Новые отделения предусматривают как минимизацию времени задержки критических пациентов на каждом этапе, так и сохранение цепочки спасения жизни", - сказала она.

Как пояснила Микичак, отделения будут состоять из разных зон, в том числе так называемой "красной зоны" (зона реанимации), представляющей собой противошоковый блок, где пациенту в критическом состоянии проводятся реанимационные мероприятия, в том числе хирургические экстренные вмешательства и интервенции, в частности, эндоскопические, для спасения жизни.

Другие зоны такого отделения разграничивают потоки пациентов в легком состоянии ("желтые", "зеленые зоны"). Они также имеют весь потенциал для экстренной диагностики и лечения пациента.

Когда пациент попадает от медиков бригады экстренной медпомощи к медикам отделения, там сразу же проводится триаж (медицинская сортировка), определяется его состояние и осуществляется сопровождение в ту зону, где предстоит весь комплекс диагностических и лечебных процедур.

Пациенты, которые находятся не в критическом состоянии и могут ожидать, получат весь комплекс медпомощи после высвобождения медработников от пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Пациенты, состояние которых окончательно не определено или они нуждаются в кратковременном надзоре медиков, могут находиться в таком отделении до 24 часов под наблюдением.

"Создание таких отделений - дорогостоящий проект, включающий как инфраструктурный и строительный компоненты, так и компонент оснащения оборудованием, персоналом и его обучением, а также изменение стандартных операционных процедур в больнице", - подытожила Микичак.

Она уточнила, что в настоящее время при поддержке проекта Всемирного банка продолжается отбор и подготовка первого десятка таких больниц.

Теги: #опорные #больницы #минздрав #врачи
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