Медицина

17:50 27.04.2021

Стоимость бренда фармкомпании "Фармак" в 2021г оценивается в $94,09 млн

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Стоимость бренда фармкомпании "Фармак" в 2021г оценивается в $94,09 млн

Стоимость бренда фармацевтической компании ЧАО "Фармак" (Киев) в 2021 году оценивается в $94,09 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, такую оценку бренду дали эксперты рейтинга "ТОП-50 самых дорогих брендов Украины" журнала "Корреспондент".

"Фармак" занимает в рейтинге 31-ю позицию.

При оценке стоимости брендов издание учитывало рекламную активность, анализировало присутствие брендов на ТВ, в онлайн и на внешних носителях. Также принималась во внимание коммуникационная составляющая и выборочные репутационные показатели.

"Стоимость бренда оценивается, прежде всего, по уровню доверия потребителей к компании. Последний мы завоевываем европейским качеством продукции и ответственным подходом к ведению бизнеса. Ежегодно до 95% своей прибыли мы инвестируем в развитие, модернизацию производства, научные разработки и технологии. Добросовестно платим налоги и обеспечиваем достойные условия труда нашим сотрудникам. Все это и формирует ценность бренда "Фармак"», – комментирует итоги рейтинга исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн. В 2018 году фармкомпания увеличила чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #фармкомпания
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