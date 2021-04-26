Медицина

10:22 26.04.2021

Минздрав призвал местные власти создать набсоветы медучреждений

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Минздрав призвал местные власти создать набсоветы медучреждений

Министерство здравоохранения Украины обратилось к областным и местным советам регионов с просьбой создать наблюдательные советы медучреждений, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Одной из форм внешнего контроля качества предоставления медпомощи является функционирование и обеспечение работы набсоветов медучреждений. Медучреждения также могут создавать попечительские советы. (…) Минздрав обратился к органам местного самоуправления с предложением безотлагательно создать такие набсоветы, что позволит анализировать работу медучреждений, предоставлять им помощь и осуществлять внешний контроль за организацией предоставления медпомощи", - сказала она.

Микичак добавила, что министерство провело мониторинг создания таких набсоветов в регионах. "Минздрав провел мониторинг создания наблюдательных и попечительских советов коммунальных медучреждениях. В настоящее время в регионах небольшой процент областных и местных властей создал такие набсоветы", - добавила замминистра.

Теги: #набсоветы #минздрав
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