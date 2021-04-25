Медицина

14:16 25.04.2021

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

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В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

В Киеве и 10 из 24 областей Украины по состоянию на воскресенье был зарегистрирован наивысший "красный" уровень эпидемиологической опасности, который предусматривает наиболее жесткие карантинные ограничения.

Это следует из таблицы индикаторных показателей регионов со значительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по состоянию на 25 апреля, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным Минздрава, в "красной зоне" – Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

В "оранжевую зону" попали 9 областей из 24: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская.

В "желтой зоне" – пять областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая. Желтый уровень эпидемиологической опасности – базовый на уровне всей страны.

За минувшие две недели, по сравнению с 11 апреля, Закарпатская, Одесская и Черновицкая области переместились из "красной" в "желтую" зоны, то есть эпидемическая ситуация в них существенно улучшилась, в то же время, Полтавская область переместилась из "оранжевой" в "красную" – ситуация там стала хуже.

 

Теги: #коронавирус #минздрав
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