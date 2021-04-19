Институт им.Филатова после пандемии возобновит работу по созданию филиалов в других странах – директор

Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины (Одесса) после окончания пандемии COVID-19 намерен возобновить работу по созданию своих филиалов в других странах, сообщила директор института Наталья Пасечникова.

"Во всем мире сейчас растет спрос на офтальмологические медицинские услуги. Нехватка высококвалифицированных специалистов создала предпосылки к подписанию меморандумов о создании филиалов института в других странах (в настоящее время - в Китае и Болгарии). К сожалению, в этом вопросе пока сложности в связи с пандемией коронавируса. Однако надеюсь, после того как человечество справится с пандемией, мы сможем возобновить эти проекты", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Пасечниковой, что институт получает предложения о сотрудничестве и об участии в глобальных международных исследованиях.

"У нас заключены договора о сотрудничестве с организациями и компаниями в Израиле, Швейцарии, Германии, Мексике, Индии, на Гавайях. Мы сотрудничаем с Университетом Линчепинга (Швеция) в сфере разработки искусственной роговицы, участвуем в глобальном исследовании, проводимом Национальным институтом здоровья (США) в сфере исследования наследственных офтальмологических заболеваний и разработки технологий их диагностики", - уточнила она.