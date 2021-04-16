Медицина

16:58 16.04.2021

Медицинская группа "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала

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Медицинская группа "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала

Медицинская группа компаний "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала, сообщил директор по развитию группы Виталий Гирин.

"В наших планах на 2021 год - открытие четырех филиалов в Киевском регионе: на Подоле, на Софиевской Борщаговке, на Позняках и в Буче. Это все будут многопрофильные клиники, хотя у них будут свои специализации", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гирин также сообщил, что "Адонис" до конца 2021 года планирует запустить собственную службу скорой помощи.

"Мы хотим создать службу скорой помощи на четыре машины. У нас развивается концепция клиники полного цикла", - сказал он.

"Адонис" – многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работает с 1997 года. В настоящее время "Адонис" насчитывает 10 филиалов в Киеве и области, в том числе исследовательскую лабораторию и два роддома.

Теги: #филиалы #гирин #адонис
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