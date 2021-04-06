Медицина

18:43 06.04.2021

В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

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В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

В 2020 году количество кадров в области здравоохранения в Украине уменьшилось на 5%, свидетельствует информационная записка "Влияние COVID-19 на работников здравоохранения в Украине", подготовленная Программой развития ООН (ПРООН) в Украине.

Как указывается в документе, средняя зарплата в секторе здравоохранения - значительно ниже средней зарплаты по Украине, а работники часто получают минимальную зарплату.

Временные доплаты частично исправили ситуацию для некоторых работников, однако они вызвали обеспокоенность из-за брака гарантий оплаты труда, прозрачности, подотчетности, разного вознаграждения за труд равной ценности дальнейшего усиления гендерного разрыва в оплате труда, указывается в исследовании.

В ПРООН также обратили внимание на недостаточное количество качественных средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции, особенно в сельских и пострадавших от конфликта районах. Других механизмов предотвращения и контроля (инженерно-технические мероприятия, административный контроль) иногда не хватает, указывается в информационной записке.

Также в организации отметили брак услуг по охране психического здоровья и психосоциальной поддержки, брак социальных услуг для работников здравоохранения с домашними обязательствами по уходу, гендерно обусловленное насилие на рабочем месте, более длинные рабочие часы и более частые рабочие смены, недостаток дневного, еженедельного, годового отдыха, брак надлежащим образом обустроенных комнат отдыха.

В докладе говорится, что увеличенная нагрузка часто была обусловлена дефицитом кадров (особенно на востоке Украины)

В информационной записке подчеркивается, что Covid-19 был добавлен в список профессиональных заболеваний, однако необходимо расследование для доказательства связи с работой. В ПРООН сообщили, что расследования были завершены только в четверти случаев заражений, относительно которых поступили сообщения, а в трех четвертях случаев заражения работников здравоохранения не были признаны такими, что связаны с работой.

По данным ПРООН, по состоянию на декабрь 2020 года в Украине было 735 тыс. работников здравоохранения, из которых 83% - женщины. В то же время доля всех государственных расходов на здравоохранение в Украине - ниже среднего показателя в ВОЗ-Европе (3% ВВП в 2019), а прямые расходы частных домохозяйств - выше среднего показателя в ВОЗ-Европе (46% в Украине и 27% в Европе). Среди работников здравоохранения в Украине всего было зарегистрировано 62 453 случая заражения (52754 женщины, 9699 мужчин), также зафиксировано 559 летальных случаев (377 женщин, 182 мужчины).

При подготовке информационной записки было проведено 66 интервью с работниками здравоохранения (октябрь 2020 - начало февраля 2021). Кроме того, проводились встречи с лидерами профсоюзов и анализ правительственных данных.

Теги: #проон #коронавирус #кадры #здравоохранение
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