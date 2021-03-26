Степанов об отказе принимать пациентов с COVID-19: медучреждения "Укрзализныци" должны выполнять обязанности

Медицинские учреждения "Укрзализныци", которые заключили договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ) и получают средства за предоставление помощи больным с COVID-19, должны выполнять свои обязательства, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили фактических выплат 60 млн грн. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных с COVID-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн грн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - процитировала министра пресс-служба Минздрава.

По его словам, по состоянию на 24 марта все столичные больницы "Укрзализныци" должны были принимать по 50 больных с COVID-19, а с понедельника - по 100. При этом, в больнице № 1 Киева выделено для этих целей только шесть коек, в больнице № 3 - 120, и из них занято 16, а больница № 2 вообще не предоставляет данных.