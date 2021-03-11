Переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna - ученые

Сотрудники кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке Флориан Краммер и Вивиана Саймон выяснили, как реагируют перенесшие COVID-19 люди на разрешенные к применению в США вакцины Pfizer - BioNTech и Moderna, говорится в публикации портала Medical Xpress.

"Мы показали, что ответ антител на первую дозу вакцины у людей с ранее существовавшим иммунитетом равен или даже превышает ответ у неинфицированных людей после второй дозы. По этой причине мы считаем, что одной дозы вакцины достаточно для людей, которые уже были инфицированы SARS-CoV-2, для достижения иммунитета ", - отмечает доктор Саймон.

Ученые исследовали 109 человек, разделенных на две группы: с иммунитетом против SARS-CoV-2 и без него. Они обнаружили, что первая группа с иммунитетом вырабатывала антитела несколько дней после первой дозы вакцины в 10-20 раз быстрее, чем группа неинфицированных людей, и с более чем десятикратной скоростью после второй дозы.

"Эти данные свидетельствуют о том, что разовая доза вакцины вызывает очень быстрый иммунный ответ у людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19. Фактически, эта первая доза иммунологически напоминает бустерную (вторую) дозу у людей, которые не были инфицированы", - отмечает доктор Краммер.

Команда также исследовала системные реакции после первой дозы вакцины во второй группе из 231 человека, 83 из которых дали положительный результат на COVID-19, а 148 - нет. Хотя вакцины в целом хорошо переносились, симптомы в месте инъекции, включая боль, отек и покраснение кожи, были обнаружены в обеих подгруппах. Однако у реципиентов с ранее существовавшим иммунитетом побочные эффекты возникали со значительно большей частотой, включая усталость, головную боль, озноб, лихорадку и боль в мышцах или суставах.

Отмечается, что интенсивность ответа на первую дозу у ранее инфицированных людей, по-видимому, аналогична реакции людей, ранее не инфицированных, после второй дозы. Причина более сильного ответа в обеих группах, вероятно, связана с тем фактом, что организм уже "подготовлен", то есть иммунные клетки научились распознавать спайковый белок (белок-шип) вируса - антиген, который составляет основу вакцинации.

Таким образом, эти клетки реагируют более энергично, что приводит к более сильной реакции на вакцину.

Соответственно, ученые предлагают использовать серологический анализ для обнаружения антител, которые могут существовать к белку "шипа" - и если в процессе скрининга определяется наличие антител из-за предыдущей инфекции, тогда человеку может не понадобиться повторная вакцинация против коронавируса, что дает возможность расширить объемы вакцинации при тех же запасах вакцины.