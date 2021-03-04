Израиль, Австрия и Дания договорились совместно работать над вакциной против COVID-19

Израиль, Австрия и Дания договорились о совместных инвестициях в исследования и разработку вакцины против коронавируса COVID-19, сообщают израильские СМИ.

"Мы собираемся создать совместный фонд исследований и разработок, а также обсудить... возможность совместных инвестиций в производственные мощности для вакцин", - заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен и канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Иерусалиме.

Фредериксен, в свою очередь, отметила, что три страны "очень тесно сотрудничают" с самого начала пандемии. По ее словам, страны разделяют позицию, согласно которой, своевременный доступ к вакцинам будет иметь решающее значение в будущем.

"Мы не можем позволить, чтобы нас снова застали врасплох. У нас есть новые мутации (коронавируса - ИФ), возможны новые пандемии и кризисы в области здравоохранения, которые могут поставить под угрозу наше общество", - цитирует ее слова The Times of Israel.

Курц со своей стороны отметил, что производство вакцины - сложный процесс, и в рамках партнерства каждая страна сосредоточит внимание на конкретных его элементах.

"Теперь мы должны подготовиться к следующим этапам пандемии", - сказал австрийский канцлер.