В ряде регионов растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19 – Ляшко

Эпидситуация с распространением COVID-19 в Украине достаточно напряженная, фиксируется рост заболеваемости и количества госпитализаций, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Эпидситуация с распространением COVID-19 достаточно напряженная. Это характерно и для стран Европы, в частности схожая ситуация фиксируется в Польше, значительно растет количество заболеваемости в Чехии, Румынии и Венгрии. В Украине наблюдается рост суточного количества заболевших свыше 8 тыс. случаев. Больше всего новых случаев регистрируется в Ивано-Франковской области (857 случаев), Киеве (748 случаев) и в Винницкой области (738 случаев)", - сказал он.

Замминистра отметил, что обратился к главам ОГА Житомирской, Николаевской области и Киева для проведения заседаний региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

"Риск роста количества случаев по стране очень высокий и наибольший уровень госпитализаций в пересчете на 100 тыс. населения мы регистрируем в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика по росту количества госпитализаций в Житомирской, Николаевской областях и Киеве. Мы обратились к главам ОГА с просьбой провести региональные комиссии ТЭБ и ЧС и принять дополнительные ограничительные меры, если того будет требовать ситуация",- сказал он.