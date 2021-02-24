Медицина

18:41 24.02.2021

"Добробут" готов принять участие в вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer, если будут конкретные инициативы от государства

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"Добробут" готов принять участие в вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer, если будут конкретные инициативы от государства

Медицинская сеть "Добробут" готова принять участие в кампании вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer, если будут конкретные инициативы от государства или предложения от дистрибьюторов, сообщила медицинский директор сети Татьяна Аникеева.

"Если будет возможность получить вакцину Pfizer, которая требует специальных условий хранения, то мы бы взяли на себя миссию вакцинировать максимальное количество людей. У нас для этого есть инфраструктура и мощности. Но мы пока ждем от государства или от дистрибьюторов каких-то конкретных инициатив и предложений", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Аникеева отметила, что "все ждут, все смотрят, кто даст холодильник, который может обеспечить -80С и будет защищен от перепадов напряжения".

"Как только будет государством принято решение о хранении, то мы готовы", - сказала она.

Аникеева согласна, что на частном рынке вакцина от COVID-19 может появиться летом.

"Какие-то предложения могут появиться и раньше, но я к этим предложениям отношусь как к аферам. Такие предложения прилетают раз в две недели ко мне в почту: а не хотите ли купить китайскую вакцину, а то мы будем завозить партию. Правда, на деле пока фармпредставители только пытаются взять с нас обязательства выкупить, если они завезут. Но я пока таких обязательств дать не могу", - сказала она.


Полный текст интервью Аникеевой читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #вакцинация #аникеева #добробут
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