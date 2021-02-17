Медицина

17:10 17.02.2021

Кабмин создаст единую систему общественного здоровья на региональном уровне

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Кабмин создаст единую систему общественного здоровья на региональном уровне

Кабинет министров Украины принятым в среду постановлением утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне.

Согласно постановлению, до 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров Минздрава путем перевода в лабцентры сотрудников местных центров общественного здоровья (областных и Киева).

Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям соответствующих административно-территориальных единиц.

Реализация постановления позволит рационально использовать человеческий и материальный ресурс, а также избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья.

Теги: #здоровье #система #регионы
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