Минздрав Украины с 1 апреля повысит тарифы на лечение онкозаболеваний

Министерство здравоохранения Украины повысит тарифы на лечение онкозаболеваний в Программе медгарантий, которая начнет действовать с 1 апреля 2021 года, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Проект постановления, которое планируется утвердить в ближайшее время, с апреля 2021 года вводит новый тариф и новый пакет по онкогематологическим заболеваниям, а все тарифы по онкозаболеваниям значительно повысятся. Например, тариф на химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкозаболеваниями с апреля будет составлять 25,529 тыс. грн, а тариф на лечение детей с учетом корректирующих коэффициентов будет составлять 90,755 тыс. грн", - сказала она.

"Тариф на лечение и сопровождение пациентов с онкогематологическими заболеваниями будет составлять 54,493 тыс. грн, а для детей – 163,914 тыс. грн. Тариф на лучевую терапию с 1 апреля будет составлять 36,533 тыс. грн. Но если в медучреждении есть современное оборудование (линейный ускоритель, гамма-нож, кибер-нож, оборудование для брахитерапии), то тариф будет составлять 54,8 тыс. грн",- добавила замминистра.

Помимо этого Садовяк отметила, что согласно Нацстратегии по контролю онкозаболеваний для развития системы высококачественных и доступных услуг по диагностике и лечению онкозаболеваний у детей запланировано:

- создание межрегиональных детских онкоцентров наивысшего уровня помощи и экспертности, которые смогут обеспечить мультидисциплинарный подход и оптимальные стандарты помощи в соответствии с современными требованиями;

- создание унифицированных медицинских стандартов и протоколов лечения;

- внедрение обучения по детской онкологии и онкогематологии педиатров и семейных врачей для повышения уровня раннего выявления детского рака и улучшения мониторинга результатов лечения;

- объединение специальностей врач-гематолог детский и врач-онколог детский в единую специальность и разработку соответствующей учебной программы;

- улучшение системы регистрации рака на госпитальном и национальном уровнях.