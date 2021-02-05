Медицина

16:37 05.02.2021

Pfizer отозвала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 в Индии

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Pfizer отозвала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 в Индии

Американская компания Pfizer отозвала заявку на одобрение своей вакцины от коронавируса для экстренного использования в Индии, сообщает издание The Hill.

"Основываясь на нашем понимании о дополнительной информации, которая может понадобиться регулятору, компания решила пока отозвать свою заявку", - говорится в заявлении Pfizer, которое есть в распоряжении издания.

Компания добавила, что "продолжит взаимодействовать с властями и позже вновь внесет запрос на одобрение".

Pfizer была первой компанией, которая подала заявку на авторизацию экстренного использования своей вакцины в Индии. Но индийские власти отказались ее одобрить без проведения местных испытаний.

Индия уже одобрила вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также препарат индийской компании Bharat Biotech, разработанный в партнерстве с Советом медицинских исследований Индии.

Массовая вакцинация в стране началась в январе. Во время первого этапа прививку могут сделать 30 млн медицинских работников и еще 270 млн человек, которые больше других рискуют заразиться из-за возраста или состояния здоровья.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 10,8 млн человек, более 154,8 тыс. умерли.

Теги: #вакцина #pfizer #индия
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