Медицина

11:59 26.01.2021

НСЗУ разработает пакет Программы медгарантий, чтобы покрыть расходы на вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

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НСЗУ разработает пакет Программы медгарантий, чтобы покрыть расходы на вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

Национальная служба здоровья (НСЗУ) разрабатывает пакет Программы медгарантий (ПМГ), которым покроются расходы медучреждений на вакцинацию, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

"Первый этап процесса вакцинации будет происходить с помощью более 500 специальных мобильных бригад, их состав уже сформирован. Правительство совместно с НСЗУ разрабатывает пакет услуг, который покроет расходы медучреждений на организацию и проведение вакцинации", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что Украина полностью готова к приему вакцин.

"Процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения. Подготовлена логистика для безопасного хранения и транспортировки. Для транспортировки вакцины с сверхнизкими температурами будут привлекаться частные фармацевтические логистические компании", - сказал он.

Премьер отметил, что иммунизация населения безопасной и эффективной вакциной против COVID-19 является самым важным компонентом в стратегии правительства по преодолению коронавирусной болезни.

"У правительства есть четкий план по проведению вакцинации, законтрактовали необходимое количество вакцин и подготовили для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать вакцинацию уже в феврале. Общая цель – охват 50% населения до конца 2022 года", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, план вакцинации включает в себя пять этапов:

- вакцинация людей с критическим риском инфицирования (медики и персонал, предоставляющий помощь больным коронавирусом, лица в домах для людей пожилого возраста, военнослужащие ООС) – 367 тыс. человек;

- людей с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, другие медработники) – 2,54 млн чел.;

- людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства – 7,2 млн человек;

- вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования (люди от 60 до 64 лет, с сопутствующими заболеваниями);

- вакцинация других граждан.

Теги: #нсзу #вакцинация #шмыгаль
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