Медицина

18:36 18.01.2021

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

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ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) сэкономило в ходе проведения закупок лекарств за средства госбюджета 2020 года 1,01 млрд грн, или около 24% от ожидаемой стоимости, подсчитали аналитики благотворительного фонда (БФ) "Пациенты Украины".

В фонде отмечают, что в первый закупочный год своей работы ГП МЗУ взяло на себя 14 закупочных программ, бюджет которых составил 6,1 млрд грн, еще 24 программы были переданы международным организациям. Общий бюджет закупок составил 10 млрд грн.

МЗУ за средства бюджет 2020 года должны были закупить 483 единицы лекарственных средств, по 375 позициям заключены договоры.

БФ сообщает, что 61% лекарств МЗУ закупило непосредственно у производителей, остальные лекарственные средства были закуплены через дистрибьюторов.

Большинство закупленных лекарств иностранного производства - 226 позиций. Украинских препаратов было закуплено всего 20 позиций.

Крупнейшими поставщиками лекарств стали швейцарские компании "Баксалта ГмбХ" (10 договоров общей стоимостью 592 млн грн), "Органон Сентрал Ист ГмбХ" (девять контрактов на 328 млн грн), "Октафарма АГ" (18 договоров на 224 млн грн), а также украинские ООО "Ново Нордиск Украина" (девять договоров на 203,9 млн грн грн) и ООО "Людмила-Фарм" (38 договоров на 199 млн грн).

В то же время пациентская организация отмечает, что закупки по 108 позициям на сумму 860 млн грн не состоялись из-за затягивания Министерством здравоохранения согласования необходимых документов.

"Минздрав тормозил старт закупок. Фактически закупки начались в июне 2020 года, тогда как в предыдущие годы закупки стартовали в марте-апреле. То есть национальный закупщик (МЗУ – ИФ) имел всего семь месяцев на организацию закупочных процессов. Если бы госпредприятие имело возможность начать закупки хотя бы на месяц раньше, они бы успели", - считает председатель БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

Как сообщалось, в 2020 году МЗУ закупали лекарства на сумму 6,1 млрд грн, или 64% от общего бюджета на лекарственные средства. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав считает неэффективной деятельность ГП "Медицинские закупки Украины" по итогам 2020 года из-за провала тендеров по 103 из 483 позиций.

Теги: #бюджет #пациенты_украины #мзу
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