Медицина

09:48 11.01.2021

Степанов: в медучреждениях пребывает 22,188 тыс. пациентов с COVID-19

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Степанов: в медучреждениях пребывает 22,188 тыс. пациентов с COVID-19

В медучреждениях, выделенных для лечения COVID-19 по состоянию на утро понедельника пребывает 22,188 тыс. пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За минувшую неделю госпитализировали 15,11 тыс. человек, выписали – 15,882 тыс. пациентов. По состоянию на утро понедельника в медучреждениях с подозрением или подтвержденным COVID-19 пребывает 22,188 тыс. человек", - сказал он.

Министр добавил, что количество выявленных случаев заболеваемости продолжает сокращаться.

"За минувшую неделю выявили 41,063 тыс. случаев коронавирусной болезни. Это меньше, чем за предыдущую неделю, когда выявили 47,877 тыс. случаев. За неделю провели 160,927 тыс. ПЦР-тестирований. При этом по состоянию на утро понедельника есть остатки образцов для тестирования в лабораториях Винницкой (160 образцов), Днепропетровской (247), Донецкой (215) и Харьковской (90 образцов) областей", - сказал Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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