Медицина

15:51 06.01.2021

В МЗУ назвали манипуляцией заявление Степанова о неэффективности этого ГП

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В МЗУ назвали манипуляцией заявление Степанова о неэффективности этого ГП

В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) считают манипуляцией заявление министра здравоохранения Максима Степанова о неэффективности МЗУ.

"Перечень товаров к закупке был доведен до нас в начале июня 2020 года, а по АРВ-терапии - в начале сентября 2020 года. В соответствии с постановлением Кабмина от 12 июня мы были вынуждены согласовывать все технические, качественные и другие характеристики товаров к закупке, а также проекты договоров с Минздравом", - говорится в комментарии, переданном МЗУ агентству "Интерфакс-Украина".

Госпредприятие отмечает, что по некоторым группам товаров согласования технических заданий Минздравом длилось от двух недель до месяца и более, тендерные процедуры длятся более до 2,5 месяца, в некоторых случаях тендеры были переобъявлены.

"Если после получения документов от Минздрава мы объявляем процедуры в середине сентября 2020 года, то полноценно выходить на переговоры можем только в начале декабря. Любой профессиональный закупщик знает, что месяц до окончания бюджетного года - это критически мало. По нашим расчетам, нам не хватило одного месяца, чтобы успешно завершить закупки по этим позициям. То есть ровно тот один месяц, который Минздрав бюрократически потратил на имитацию согласования документов", - резюмировали в МЗУ.

В госпредприятии напомнили, что закупочный бюджет в 2020 году составил 9,8 млрд грн, госпредприятию удалось сэкономить до 3,8 млрд грн.

В МЗУ также напомнили, что Минздрав не согласовал временный план использования бюджетных средств, который необходим ГП для операционной деятельности.

"Финансовый план, о котором шла речь на брифинге (министра здравоохранения Степанова в среду - ИФ), не имеет отношения к финансированию ГП в 2021 году. Простыми словами: это бизнес-план предприятия на год, то есть его стратегический документ", - отметили в МЗУ.

В нем подчеркивают, что без утвержденного и работающего временного плана использования бюджетных средств не образуются финансовые обязательства по защищенным статьям расходов предприятия.

МЗУ уточняет, что временный план использования бюджетных средств был направлен госпредприятием в Минздрав 21 декабря, повторно - 31 декабря 2020 года.

"К сожалению, он был отклонен МОЗ Украины. То есть сейчас мы не имеем никакого финансового документа, регулирующего наши обязательства. Таким образом, это блокирует нашу работу", - констатирует МЗУ.

Как сообщалось, Степанов заявил, что Минздрав считает неэффективной деятельность ГП "Медицинские закупки Украины" по итогам 2020 года. В частности, по его словам, в 2020 году Минздрав поручил ГП провести закупки по 483 позициям лексредств, однако по состоянию на 31 декабря 2020 года тендеры по 103 позициям провалены.

"Минздрав будет перестраховываться и закупать лексредства из других источников", - сказал министр.

 

Теги: #минздрав #мзу
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