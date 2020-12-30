Медицина

11:25 30.12.2020

Минздрав Украины работает над внедрением в 2021 ряда цифровых инструментов

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Минздрав Украины работает над внедрением в 2021 ряда цифровых инструментов

Министерство здравоохранения Украины намерено внедрить в 2021 году ряд цифровых инструментов, в частности электронные больничные, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В 2021 году Минздрав намерен внедрить расширить команду цифрового директората. Команда также начала работу над комплексным решением – внедрением электронной системы управления запасами лексредств, госреестров лексредств, медизделий и внедрением е-рецепта на все рецептурные препараты", - сказал он, добавив, что уже тестируется обновленный функционал лицензионного реестра Минздрава.

"Мы работаем над восемью цифровыми инструментами по противодействию COVID-19. Это инструмент координации госпитализаций, то есть наличие коек в реальном времени, оптимизация отчетности медучреждений, цифровизация учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19 и т.д.", - добавил Кучер.

По словам замминистра, финансирование eHealth в 2021 году увеличено на 32 млн грн.

В 2020 году министерство обеспечило предоставление цифровых медицинских услуг более чем для 31 млн украинцев. Помимо того внедрены электронные заключения о рождении ребенка: к настоящему времени через систему прошло уже 47 тыс. таких заключений.

Теги: #минздрав #электронные_больничные
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