Минздрав стремится получить трансплантационную независимость в течение 3 лет - Степанов

Министерство здравоохранения Украины хочет получить трансплантационную независимость страны в течение трех ближайших лет, сообщил министр Максим Степанов.

"Минздрав стремится получить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет. С этой целью в 2020 году Минздрав инициировал утверждение соответствующей нормативной базы", - приводит слова Степанова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на этой неделе по инициативе Минздрава правительство расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту трансплантации, до 38-ми. К проекту присоединилась также одна частная больница.

По словам министра, развитие направления трансплантации - одна из приоритетных задач деятельности Минздрава. Потребность в таких операциях министерство оценивает примерно в 5 тыс. в год.

"Впрочем, последние 29 лет это направление оказания медицинской помощи в Украине было запущено", - добавил Степанов.

По данным Минздрава, всего в 2020 году в Украине было проведено 8 пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки. За этот год осуществлено 118 трансплантаций, а в 2019 году - 78.

В то же время ожидается, что в 2021 году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое - не менее 250 пересадок жизненно важных органов.