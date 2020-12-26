Медицина

12:47 26.12.2020

Минздрав стремится получить трансплантационную независимость в течение 3 лет - Степанов

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Минздрав стремится получить трансплантационную независимость в течение 3 лет - Степанов

Министерство здравоохранения Украины хочет получить трансплантационную независимость страны в течение трех ближайших лет, сообщил министр Максим Степанов.

"Минздрав стремится получить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет. С этой целью в 2020 году Минздрав инициировал утверждение соответствующей нормативной базы", - приводит слова Степанова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на этой неделе по инициативе Минздрава правительство расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту трансплантации, до 38-ми. К проекту присоединилась также одна частная больница.

По словам министра, развитие направления трансплантации - одна из приоритетных задач деятельности Минздрава. Потребность в таких операциях министерство оценивает примерно в 5 тыс. в год.

"Впрочем, последние 29 лет это направление оказания медицинской помощи в Украине было запущено", - добавил Степанов.

По данным Минздрава, всего в 2020 году в Украине было проведено 8 пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки. За этот год осуществлено 118 трансплантаций, а в 2019 году - 78.

В то же время ожидается, что в 2021 году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое - не менее 250 пересадок жизненно важных органов.

Теги: #планы #трансплантация #минздрав
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