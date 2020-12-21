Медицина

17:22 21.12.2020

ЮНИСЕФ поставит партию кислородных концентраторов в медучреждения на востоке Украины

1 мин читать
ЮНИСЕФ поставит партию кислородных концентраторов в медучреждения на востоке Украины

ЮНИСЕФ при поддержке правительства Германии на этой неделе поставит в медучреждения пяти восточных областей Украины 100 кислородных концентраторов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Кислородные концентраторы будут поставлены в опорные больницы Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что половину партии оборудования получат медицинские учреждения вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Это третья партия кислородных концентраторов, которую ЮНИСЕФ передал Украине при поддержке международных доноров и частного сектора. Всего с начала ЮНИСЕФ закупил 463 концентратора. Через несколько недель ожидается поставка следующей партии кислородного оборудования.

Теги: #юнисеф #минздрав #концентратор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:05 21.12.2020
Посольство Израиля передает оборудование для Черновицкого областного лабораторного центра

Посольство Израиля передает оборудование для Черновицкого областного лабораторного центра

10:26 21.12.2020
Финансирование пилота по трансплантации в 2021г вырастет более чем в 4 раза

Финансирование пилота по трансплантации в 2021г вырастет более чем в 4 раза

10:03 21.12.2020
Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

19:46 20.12.2020
Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

11:52 17.12.2020
Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

11:25 17.12.2020
Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

10:33 17.12.2020
Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

10:09 17.12.2020
Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

20:46 16.12.2020
Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

20:00 16.12.2020
Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

Расходы на медицину будут рекордными в 2021 году – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Институт молекулярной биологии и генетики заявил о разработке комбинированного ПЦР-теста на Sars-Cov-2 и двух штаммов вируса гриппа

Аллергическая реакция на вакцину от коронавируса компании Pfizer выявлена в США

Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Около 59% ковидных коек оснащено кислородом – Степанов

К пациенту в критическом состоянии "скорая" должна приехать за 10 минут – Минздрав

Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

После одобрения вакцины уполномоченным европейским органом Еврокомиссия даст ей разрешение "со сверхзвуковой скоростью"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА