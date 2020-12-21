ЮНИСЕФ поставит партию кислородных концентраторов в медучреждения на востоке Украины

ЮНИСЕФ при поддержке правительства Германии на этой неделе поставит в медучреждения пяти восточных областей Украины 100 кислородных концентраторов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Кислородные концентраторы будут поставлены в опорные больницы Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что половину партии оборудования получат медицинские учреждения вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Это третья партия кислородных концентраторов, которую ЮНИСЕФ передал Украине при поддержке международных доноров и частного сектора. Всего с начала ЮНИСЕФ закупил 463 концентратора. Через несколько недель ожидается поставка следующей партии кислородного оборудования.