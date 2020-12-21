Посольство Израиля передает оборудование для Черновицкого областного лабораторного центра

Посольство Израиля в Украине в понедельник, 21 декабря, отправляет оборудование для вирусологической лаборатории "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"Как только посольство получило обращение от руководства Черновицкой области о помощи с лабораторией по тестированию на COVID-19, посольство приложило все усилия, чтобы помочь. Так же мы раньше работали над тем, чтобы в Харьковскую больницу попали аппараты искусственной вентиляции легких. Наш лозунг "Тикун Олам", и мы помогаем миру и людям во времена трудносте", - заявил посол Израиля Джоэл Лион, сообщает пресс-служба посольства.

Для Черновицкого областного лабораторного центра передают центрифуги Microspin 16000, термостаты TDB 120, 8-канальные дозаторы, автоклав на 100 литров и холодильник.

Отмечается, что помощь предоставлена усилиями посольства Израиля в Украине и благодаря ресурсам израильского агентства по развитию международного сотрудничества MASHAV в сотрудничестве с руководством Черновицкой области.