Минздрав разработал законопроект, устанавливающий минимальную зарплату медиков

Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект, которым намерено установить минимальную зарплату медиков, привязав ее к прожиточному минимуму, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"На предыдущей неделе Минздрав подготовил законопроект, который устанавливает минимальную зарплату и закрепляет ее в законе. Она будет привязана к прожиточному минимуму. Эта практика существует в стране. При формировании бюджета выплачивать меньше будет невозможно", - сказал он.

Помимо этого Степанов отметил, что парламент не поддержал предложения Минздрава в бюджете 2021 года.

"Вчера был принят бюджет на 2021 год. Предложения, которые подал Минздрав исходя из своих расчетов, не учли. Да, мы видим увеличение финансирования медицины в абсолютных цифрах, но увеличение не значит минимально достаточного уровня для финансирования медицины", - сказал он.