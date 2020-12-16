Медицина

09:39 16.12.2020

Правительство США ведет переговоры с Pfizer о расширении производства и поставок вакцины от COVID-19

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Правительство США ведет переговоры с Pfizer о расширении производства и поставок вакцины от COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа и компания Pfizer Inc. ведут переговоры о возможном увеличении в 2021 году поставок вакцины от коронавируса, сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, администрация намерена использовать оставшееся у нее время нахождения у власти, чтобы помочь компании Pfizer обеспечить получение сырья, необходимого для производства десятков миллионов доз вакцины в первой половине следующего года, отметило издание.

Ранее оно сообщало, что летом текущего года Pfizer сделала предложение продать правительству США дополнительные дозы вакцины, но администрация якобы отклонила его.

Администрация Трампа опровергла это сообщение.

Предварительное соглашение о покупке вакцин Pfizer было подписано 22 июля, сообщил представитель администрации. Это соглашение было рассчитано на 100 млн доз с возможностью увеличения закупок.

Кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в США в понедельник. Врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.

Теги: #сша #вакцина #pfizer
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