Медицина

14:38 12.12.2020

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19 - Ляшко

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COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19 - Ляшко

Украина получила от COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки. Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина»" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов Цельсия)", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Также главный санитарный врач Украины подчеркнул, что доступ к COVID-вакцине через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения, и Украина полноценный член этой команды

Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2193932300738882

Теги: #ляшко #вакцина #covax
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