Медицина

15:37 30.11.2020

Пять тысяч врачей специализированного звена уволились с апреля 2020г, новых врачей зарегистрировано более тысячи – НСЗУ

1 мин читать
Пять тысяч врачей специализированного звена уволились с апреля 2020г, новых врачей зарегистрировано более тысячи – НСЗУ

С апреля 2020 года, согласно данным электронной системы здравоохранения, уволилось немногим более 5 тыс. врачей специализированного звена.

Как сообщает Национальная служба здоровья (Украины), при этом новых врачей в системе электронного здравоохранения зарегистрировано более тысячи.

"Трансформация системы выявила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - сообщает НСЗУ в своем пресс-релизе.

Как сообщалось, по данным службы, за апрель-сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляют для руководителей учреждений - 23,5 тыс. грн, для врачей - почти 9 тыс. грн, для среднего медперсонала - 7,5 тыс. грн, для младшего медперсонала - 6,1 тыс. грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник заявил, что Кабинет министров не предусмотрел повышения зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады Минздравом. При этом бюджетный запрос, представленный Минздрав на 2021 год предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составить 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.

 

Теги: #нсзу #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 30.11.2020
Среднемесячная зарплата врача в специализированной медпомощи в апреле-сентябре составила 9 тыс. грн, руководителя медучреждения – 23,5 тыс. грн – НСЗУ

Среднемесячная зарплата врача в специализированной медпомощи в апреле-сентябре составила 9 тыс. грн, руководителя медучреждения – 23,5 тыс. грн – НСЗУ

14:11 30.11.2020
НСЗУ не влияет на уровень зарплат медиков, вопросы финансовой мотивации - в компетенции руководителей медучреждений – НСЗУ

НСЗУ не влияет на уровень зарплат медиков, вопросы финансовой мотивации - в компетенции руководителей медучреждений – НСЗУ

09:53 28.11.2020
Amazon.com направит $500 млн на выплату бонусов сотрудникам за работу в праздничный период

Amazon.com направит $500 млн на выплату бонусов сотрудникам за работу в праздничный период

10:55 24.11.2020
Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

10:37 23.11.2020
"Укравтодор" за 6,5 мес. трудоустроил более 21,2 тыс. лиц

"Укравтодор" за 6,5 мес. трудоустроил более 21,2 тыс. лиц

15:16 22.11.2020
Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК

Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК

14:42 22.11.2020
Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

14:19 22.11.2020
Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

13:46 21.11.2020
"Евросолидарность" исключила из состава партии двух депутатов местных советов на Львовщине за "позорные действия"

"Евросолидарность" исключила из состава партии двух депутатов местных советов на Львовщине за "позорные действия"

21:08 20.11.2020
Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

Первый транш вакцин против COVID-19 в рамках COVAX Украина получит в первом полугодии 2021 г. – Степанов

Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от коронавируса для 20% населения

НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов преодолел COVID-19

ОПЗ на днях приступит к выпуску медицинского кислорода

Нехватка физической активности приводит к смерти до 5 млн человек в год - ВОЗ

В каждом нашем подразделении есть дефибриллятор - руководитель учебного-тренингового центра "Добробута"

Врач-инфекционист Голубовская поддерживает полный локдаун в Украине

Постачання другої партії ремдесивіру очікується в четвер - заступник міністра охорони здоров'я

ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

Поставка второй партии ремдесивира ожидается в четверг – замминистра здравоохранения

В Украине разработали план действий для реализации концепции развития электронной системы здравоохранения

Инициативы профильного комитета позволят выйти на относительно адекватное финансирование здравоохранения в 2021г – Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА