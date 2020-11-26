Медицина

10:26 26.11.2020

Поставка второй партии ремдесивира ожидается в четверг – замминистра здравоохранения

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Поставка второй партии ремдесивира ожидается в четверг – замминистра здравоохранения

Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Сегодня мы ожидаем на прибытие следующей партии препарата "ремдесивир". Это вторая поставка. Всего для закупки предусмотрено 28,2 тыс. флаконов. 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены, поставлены в регионы в медучреждения. В целом планируем пролечить около 5 тыс. человек", - сказала она.

 

Теги: #ремдесивир #коронавирус #минздрав
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