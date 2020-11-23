Минздрав совместно с МВД ведет работу по созданию единого аэродинамического пространства для транспортировки пациентов

Министерство здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел ведет работу по реализации в следующем году проекта по созданию единого аэродинамического пространства для транспортировки пациентов, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"В настоящее время министерства ведут работу по реализации в следующем году проекта по созданию единого аэродинамического пространства. Пилотный проект будет предусматривать наличие в двух регионах двух еврокоптеров, круглосуточно дежурящих совместно с бригадами службы экстренной медицинской помощи. Их основными целями станут обеспечение транспортировки пациентов в случаях ургентных ситуаций, ДТП в соответствующие медучреждения, в случаях, когда невозможно использовать автомобильный транспорт. Также предусматривается реализация системы доставки донорских органов или реципиентов в рамках проведения трансплантации", - сказал он.

Замминистра добавил, что благодаря сотрудничеству в пятницу обеспечили оперативную траспортировку медиков для проведения трасплантаций.

"Специалисты Львовской городской больницы скорой помощи совместно со специалистами Института сердца и Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова успешно провели четыре трансплантации, из них три трансплантации почки и одну трансплантацию сердца. Три из них провели по результатам посмертного донорства",- сказал Иващенко.

"На предыдущей неделе в Минздраве начала работать рабгруппа по популяризации органного донорства в Украине",- добавил он.

Помимо этого, замминистра подчеркнул, что на предыдущей недели также состоялась встреча с представителями ЕС, в частности, по вопросам системы трансплантации в Украине.

"Минздрав принял участие в рабочей встречи с представителями ЕС относительно механизмов сотрудничества и приоритетов в рамках программы "Восточного партнерства" с 2021-го по 2026 гг. Вопрос преодоления пандемии, а также противодействия распространению вспышек инфекционных заболеваний является ключевым. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия Украины с представителями ЕС и соответствующими организациями по преодолению пандемии, программ обучения отечественных эпидемиологов, а также системы обмена информацией между Центром общественного здоровья Минздрава Украины и Европейским центром контроля за социально опасными заболеваниями. Одним из приоритетов будущего взаимодействия является также развитие службы крови и системы трансплантации", - сказал Иващенко.