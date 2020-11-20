Медицина

18:41 20.11.2020

Минздрав намерен внедрить пилот по госрегулированию цен и реимбурсации инсулинов

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Минздрав намерен внедрить пилот по госрегулированию цен и реимбурсации инсулинов

Министерство здравоохранения намерено внедрить пилотный проект государственного регулирования цен на лекарства для больных сахарным диабетом и возмещения их стоимости, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, проект предусматривает внедрение новых техрегламентов, регулирующих контроль качества медизделий, декларирования оптово-отпускных цен на медизделия, а также установление предельных уровней наценок на медизделия и обновления протоколов лечения больных сахарным диабетом I и II типов.

В Минздраве отметили, что разработают соответствующий проект постановления правительства "Некоторые вопросы льготного обеспечения больных сахарным диабетом медицинскими изделиями".

В ходе совещания по внедрению пилота эксперты подчеркнули, в Украине действуют унифицированные протоколы образца 2012-го и 2014 года первичной и вторичной (специализированной) медицинской помощи больным сахарным диабетом I и II типов.

"Протоколы предусматривают четырехкратные ежедневные исследования уровня глюкозы в крови для больных диабетом I и II типа, получающих инсулинотерапию, и ежедневное однократное исследование уровня глюкозы в крови для больных диабетом II типа, не получающих инсулинотерапию. Согласно рекомендациям ВОЗ больные диабетом I и II типа должны обеспечиваться диагностическими медицинскими изделиями для 6-8 ежедневных исследований уровня глюкозы в крови",- отмечается в сообщении.

По данным ГУ "Институт эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко НАМНУ" в Украине зарегистрировано более 1,3 млн больных сахарным диабетом.

 

Теги: #инсулин #минздрав
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