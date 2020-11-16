Медицина

17:21 16.11.2020

НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

2 мин читать
НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в понедельник.

Виленский отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

Вместе с тем, комментируя проект постановления Верховной Рады относительно расширения сети медучреждений для лечения пациентов с COVID-19, предусматривающий, в частности, передачу под эти цели ведомственных медучреждений и медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (АМНУ, проект постановления №4337), Виленский отметил, что для заключения контракта с НСЗУ для получения финансирования медучреждение должно отвечать условиям, которые определены согласно постановлению Кабмина №931.

"На данный момент таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци", и мы проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", - сказал Виленский.

Теги: #нсзу #коронавирус #медучреждения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 16.11.2020
"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

18:45 16.11.2020
ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

16:43 16.11.2020
В Еврокомиссии сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок

В Еврокомиссии сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок

15:52 16.11.2020
Ряд стран Азии фиксирует снижение темпов распространения COVID-19

Ряд стран Азии фиксирует снижение темпов распространения COVID-19

14:52 16.11.2020
Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

12:42 16.11.2020
Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

12:37 16.11.2020
"Укравтодор" отвергает обвинения в растрате средств из спецфонда COVID-19

"Укравтодор" отвергает обвинения в растрате средств из спецфонда COVID-19

12:24 16.11.2020
Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

12:23 16.11.2020
На выборах 15 ноября на избирательных участках не соблюдались противоэпидемиологические меры – КИУ

На выборах 15 ноября на избирательных участках не соблюдались противоэпидемиологические меры – КИУ

12:22 16.11.2020
В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

Медпомощь по беременности, родам, онкопациентам сохранится – Минздрав

Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю увеличилось на 2 тыс. пациентов - Степанов

Частные лаборатории провели 12 тыс. ПЦР-тестирований за средства госбюджета - Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Коечный фонд украинских клиник без ведомственных больниц и клиник системы НАМНУ составляет 238 тыс. коек – замглавы Минздрава

"Биофарма" начала строительство лабораторного корпуса с коворкингом

Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

ЮНИСЕФ и PAHO в рамках инициативы COVAX начинают совместный тендер на приобретение вакцины против COVID-19

Регулятор Бразилии разрешил возобновить испытания вакцины китайской Sinovac

Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора больницы "Охматдет"

В Беларуси трансплантации органов ожидают 487 украинцев

Колл-центр для бесплатного заказа такси для онкопациентов заработал в 17 городах Украины

НСЗУ с апреля выплатила клиникам за проведение хирургических операций 7 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА