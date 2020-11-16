НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в понедельник.

Виленский отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

Вместе с тем, комментируя проект постановления Верховной Рады относительно расширения сети медучреждений для лечения пациентов с COVID-19, предусматривающий, в частности, передачу под эти цели ведомственных медучреждений и медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (АМНУ, проект постановления №4337), Виленский отметил, что для заключения контракта с НСЗУ для получения финансирования медучреждение должно отвечать условиям, которые определены согласно постановлению Кабмина №931.

"На данный момент таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци", и мы проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", - сказал Виленский.