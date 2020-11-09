Медицина

14:46 09.11.2020

Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90%-ную эффективность - производители

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Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90%-ную эффективность - производители

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

"Сегодня прекрасный день для науки и человечества. Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом", - сказал исполнительный директор компании Альберт Бурла.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на эти результаты, он назвал их "прекрасными новостями".

"Фондовые рынки растут, скоро появится вакцина. Сообщается, что она эффективна на 90%. Какие прекрасные новости", - написал Трамп в твиттере.

Третья фаза испытаний стартовала 27 июля, в ней приняли участие 43 тыс. человек, почти 40 тыс. из которых получили вторую дозы потенциальной вакцины к настоящему моменту.

Отмечается, что пока компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Таким образом, указывают американские СМИ, в случае, если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Компании Pfizer наряду с Moderna, исследования которых финансируются правительством США, проводят последнюю, третью стадию клинических испытаний вакцин. Власти США уже зарезервировали большие партии этой вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Президент США Дональд Трамп изначально предполагал, что старт масштабной вакцинации можно будет дать до президентских выборов 3 ноября, однако позднее допустил, что вакцина станет доступна только после выборов.

Теги: #коронавирус #вакцина
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