Медицина

14:21 09.11.2020

"Фармак" завершил преквалификацию дексаметазона в ВОЗ

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"Фармак" завершил преквалификацию дексаметазона в ВОЗ

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) завершила переквалификацию лекарственного средства дексаметазона фосфат во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщается в пресс-релизе компании, 5 ноября ВОЗ официально включила данное лекарственное средство в перечень переквалифицированных лекарственных средств.

"Во время переквалификации компания прошла путь от фармацевтической разработки продукта и формирования регистрационного досье, к прохождению инспектирования производственных участков экспертами ВОЗ", - сообщили в компании.

Преквалификация лекарственных средств - процедура, которую осуществляет ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных средств. Наличие в перечне переквалифицированных открывает возможности участия "Фармак" в закупках, осуществляемых международными закупочными организациями для нужд населения всей планеты.

Дексаметазона фосфат кроме своей основной сферы применения также был включен в перечень лекарственных средств, применяемые при лечении осложнений, вызванных COVID-19.

"Фармак" производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно компания выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около 100 лекарственных средств.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #лексредства #воз
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