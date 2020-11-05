Медицина

18:24 05.11.2020

Україна має переглянути систему адаптивного карантину на користь загальнонаціональних обмежень - KSE

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Україна має переглянути систему адаптивного карантину на користь загальнонаціональних обмежень - KSE

Україна має переглянути чинну систему адаптивного карантину на користь єдиних загальнонаціональних обмежень, узявши за приклад модель, застосовану в Німеччині, вважає керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE, екс-заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Ми проаналізували досить великий міжнародний досвід і дійшли висновку, що Україна має прийняти модель Німеччини. Німеччина 2 листопада відмовилася від адаптивного карантину, діючи на випередження", - сказав він.

Ковтонюк зазначив, що запроваджені в Німеччині обмеження "дадуть їм можливість впровадити відносно легку версію карантину, яка дасть змогу працювати більшій частині країни".

"Україна має прийняти й запровадити подібні обмеження. Це означає відмовитися від моделі зонування, яка діє нині, і перейти до національних обмежень. Зробити пакет, подібний до німецьких жорстких обмежень, які, проте, дають працювати таким галузям, які впливають на нашу економіку і на наше життя. Це ще не пізно зробити", - сказав він.

Експерти KSE вважають, що такі дії дадуть змогу уникнути пікового навантаження на лікарняну систему й уповільнити поширення COVID-19.

Теги: #ковтонюк #kse
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