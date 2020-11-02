Общая стоимость трех украинских фармкомпаний составила $1,6 млрд - рейтинг

Общая стоимость трех украинских фармацевтических компаний – "Фармак", корпорация "Артериум" и "Дарница", вошедших в рейтинг крупнейших фармкомпаний мира "The Pharma 1000", составила $1,6 млрд.

Как сообщила консалтинговая фирма Torreya Capital LLC (США), подготовившая рейтинг, "Фармак", оцененный в $756 млн, вошел в список крупнейших фармпроизводителей Восточной Европы, заняв 14 позицию из 18-ти. При этом компания на 659-й позиции в глобальном рейтинге, в то время, как по итогам 2019 года "Фармак" занимал 529-е место. Падение произошло из-за глобального роста доли биофармы, ведущей исследования на основе больших молекул, за счет компаний, ориентированных на малые молекулы.

Корпорация "Артериум" оценена в $483 млн, она находится на 838 позиции.

Фармкомпания "Дарница" оценена аналитиками в $360 млн.

В исследовании отмечается, что "Артериум" и "Дарница" в 2019 году не принимали участия в рейтинге.

Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что оценка трех украинских фармкомпаний "выглядит завышенной, учитывая страновые риски".