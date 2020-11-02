Средний коэффициент выявления заболевших COVID-19 остается на уровне 18-19% - Ляшко

Средний коэффициент выявления заболевших COVID-19 в течение последних трех недель остается на уровне 18-19%, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В среднем на уровне страны так называемый коэффициент выявления, то есть доля позитивных из всех проведенных исследований, стабилен уже в течение последних трех недель и колеблется в пределах 18-19%", - сказал он в интервью изданию "Сегодня".

Вместе с тем Ляшко сообщил, что "в отдельных регионах были колебания и более 30%".

"Преимущественно это связано с четкими критериями тестирования и приоритетности исследований – мы тестируем в первую очередь, лиц с подозрением, лиц, больных пневмонией и близких контактных", - сказал он.

Ляшко уточнил, что в настоящее время Минздрав развивать при больницах сеть лабораторий, которые могли бы делать ПЦР-тесты.