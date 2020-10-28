Медицина

16:20 28.10.2020

Пациенсткие организации призвали Минздрав включить препарат для лечения болезни Дюшена в номенклатуру госзакупок

2 мин читать
Пациенсткие организации призвали Минздрав включить препарат для лечения болезни Дюшена в номенклатуру госзакупок

Пациенсткие организации призвали Министерство здравоохранения утвердить и внедрить украинскую версию международного клинического протокола лечения и реабилитации детей с болезнью Дюшена, а также включить препарат "Аталурен" для лечения пациентов с болезнью Дюшена в номенклатуру государственных закупок.

Соответствующую резолюцию приняли организаторы и участники конференции "Актуальные вопросы организации помощи детям с мышечной дистрофией Дюшена в Украине", организованной общественной организацией "Украинская академия детской инвалидности" и Украинским медицинским центром реабилитации детей с органическим поражением нервной системы Минздрава в конце сентября в Киеве.

Участники конференции также призвали Национальную академию медицинских наук Украины (НАМНУ) создать учебно-методический центр помощи детям с нервно-мышечными заболеваниями в структуре Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМНУ (Харьков).

Также общественные организации призывают власти обеспечить финансовое обеспечение для лаборатории специализированного медико-генетического центра больницы "ОХМАТДЕТ" для приобретения реактивов при корректировке госбюджета на 2021, а также предусмотреть средства для этого при подготовке проекта госбюджета на 2022 год.

Кроме того, активисты призвали создать базы данных пациентов с прогрессирующими нервно-мышечными заболеваниями и предусмотреть в госбюджете на 2022 год средства для обеспечения детей с болезнью Дюшена жизненно необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Также общественные организации призывают обратится к европейским фармкомпаниям, которые производят препарат "Дефлазакорт" (Deflazacort), с запросом на регистрацию этого препарата в Украине.

Кроме того, пациентские и общественные организации призывают руководителей областных и городских структурных подразделений по вопросам здравоохранения в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Виннице, Кропивницком рассмотреть вопрос о создании центров медпомощи детям с нервно-мышечными заболеваниями, которые также могли бы обслуживать пациентов из соседних регионов.

Миодистрофия Дюшена внесена в перечень редких (орфанных) заболеваний, утвержденный приказом Минздрав в 2014 году. В соответствии с законодательством Украины больные с таким диагнозом пользуются теми же гарантиями государственной поддержки для обеспечения необходимой терапии, как и другие орфанные больные. Болезнь Дюшена является тяжелым прогрессирующим заболеванием, которое имеет необратимые последствия для пациентов.

В 2014 году Европейский комитет по лекарственным препаратам для человека зарегистрировал препарат под названием "Аталурен" для лечения пациентов с болезнью Дюшена. В настоящее время в Европе "Аталурен" рекомендуется детям в возрасте от двух лет, в Украине - от пяти лет. В 2018 году "Аталурен" зарегистрирован в Украине, сейчас может быть приобретенным, но не закупается за государственные средства.

Теги: #госзакупки #дюшена #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 27.10.2020
Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в 2021 году – Кабмин Украины

Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в 2021 году – Кабмин Украины

14:51 27.10.2020
Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

11:27 27.10.2020
Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

10:35 27.10.2020
Минздрав работает над расширением тестирования на COVID-19 – Степанов

Минздрав работает над расширением тестирования на COVID-19 – Степанов

14:00 26.10.2020
У Минздрава Украины нет точной статистики выздоровевших после COVID-19, поскольку тестирование необязательно – Степанов

У Минздрава Украины нет точной статистики выздоровевших после COVID-19, поскольку тестирование необязательно – Степанов

10:25 26.10.2020
К концу года в пилоте по трансплантации будет 32 медучреждения – замминистра здравоохранения

К концу года в пилоте по трансплантации будет 32 медучреждения – замминистра здравоохранения

10:16 26.10.2020
В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

10:09 26.10.2020
Минздрав сотрудничает с украинскими фармпроизводителями для организации производства антибиотиков

Минздрав сотрудничает с украинскими фармпроизводителями для организации производства антибиотиков

19:05 22.10.2020
Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

19:00 22.10.2020
Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в 2021 году – Кабмин Украины

Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

У Минздрава Украины нет точной статистики выздоровевших после COVID-19, поскольку тестирование необязательно – Степанов

В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

Государство профинансирует клиниспытания и производство украинской вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 может быть вызвано не только методикой исследования, но и другими факторами – мнение

Над формированием программы медгарантий на 2021г начали работу 384 эксперта

Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 может быть вызвано не только методикой исследования, но и другими факторами – мнение

Фармкомпания "Тева" в Украине в III кв. увеличила продажи антибиотика азитромицин на 5% в денежном выражении

НСЗУ выплатила 466 млн грн частным медучреждениям и ФОПам за лечение пациентов

"Синэво" получила первые 7,5 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, вторая партия составит 25 тыс. тестов

Минздрав и ассоциация "eHealth" подписали меморандум о сотрудничестве

"Фармак" получил запрос о возможности привлечения компании к клиниспытаниям украинской вакцины от COVID-19

Государство профинансирует клиниспытания и производство украинской вакцины от COVID-19

Минздрав разработал порядок организации питания детей в учебных заведениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА